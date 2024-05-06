Кукуян: «Что мне сказал Карпин? Поблагодарил за игру»

Судейство
6 мая, 23:25
Главный арбитр матча 27-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (1:0) Павел Кукуян раскрыл детали разговора с главным тренером желто-синих Валерием Карпиным.
Ранее Карпин отказался комментировать работу судей по итогам прошедшей встречи.
— Что вам сказал Карпин?
— Поблагодарил за игру, — сказал Кукуян.
На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Ростов» (40) располагается на 7-й строчке.
11 мая желто-синие проведут выездную встречу с «Рубином», а железнодорожники днем позже сыграют в гостях против «Оренбурга».