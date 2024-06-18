Кулаков покинул «Урал» спустя девять лет

«Урал» объявил об уходе защитника Дениса Кулакова, который провел в клубе девять лет.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал свое имя в историю клуба. Желаем удачи во всем, крепкого здоровья и позитивных событий», — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года. Всего 38-летний футболист провел 265 матчей за «шмелей», отметившись 1 голом и 28 результативными передачами.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ впервые за 11 лет.