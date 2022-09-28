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28 сентября, 20:49

Куликов отреагировал на покер Педриньо в матче «Локомотива» с «Химками»

Виктория Кравченко

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, что думает об игре Педриньо в матче Кубка России с «Химками» (5:0).

В этой встрече футболист оформил покер. Это были его дебютные голы за железнодорожников.

— Педро на тренировках также выделяется? Кажется, что топ приехал.

— Нет, не сказал бы. Выделяется, но не прям чтобы топ. Если в целом по игре говорить, то играли в атаку, реализовали свои моменты.

— Получается сейчас думать о футболе?

— Я думаю о футболе только, — передает слова Куликов сайт match.tv.

22-летний футболист перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Он подписал контракт на четыре года.

ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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