Кураньи: «Топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ? Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Промес»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи назвал топ-5 лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Кого бы я включил в топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы. Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим. Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятерка получается!» — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

Кураньи выступал в России с 2010 по 2015 год. В составе «Динамо» немецкий футболист провел 151 матч, в которых забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.