Кураньи объяснил, почему сыграл в Братском кубке с ЦСКА всего одну минуту

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи объяснил, почему в матче Братского кубка против ЦСКА провел на поле только одну минуту.

«Динамо» по итогам двух встреч обыграло ЦСКА со счетом 11:3 (с учетом челленджей) и выиграло первый в истории Братский кубок.

«Я очень рад и счастлив приехать в Москву. Получил приглашение, не сомневался, приезжать или нет, — цитирует matchtv.ru Кураньи. — К сожалению, у меня была травма колена, меня прооперировали, поэтому не так много сыграл. Отдал передачу, несмотря на проблемы со здоровьем. Москва всегда в моем сердце, у меня здесь много друзей, провел тут пять лет, забил много голов. Мастерство как было, так и остается».

Футболист также отметил, что у «Динамо» и ЦСКА есть дружба, а атмосфера на матче была прекрасной.

Кураньи с 2010 по 2015 год выступал за «Динамо». 41-летний немец провел за бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи.