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Сегодня, 13:50

Кураньи оценил шансы полузащитника «Динамо» Захаряна перейти в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказался о шансах полузащитника московского клуба Арсена Захаряна перейти в лондонский «Челси».

«Еще сезон-два он может поиграть в России и получить опыт, а уже потом сделать следующий шаг. Еще не поздно. У Захаряна есть все качества, чтобы играть в Европе», — приводит Sport24 слова Кураньи.

Также он ответил на вопрос, является ли Захарян более талантливым футболистом, чем украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик.

«Их нельзя сравнивать. У этих игроков разные карьеры и качества. У Мудрика они одни, а у Захаряна другие. Они тоже помогут Арсену совсем скоро заиграть в Европе», — добавил бывший нападающий.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-kurani-otsenil-shansy-zakharyana-pereyti-v-chelsi-i-otkazalsya-sravnivat-yego-s-mudrikom
Кевин Кураньи
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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