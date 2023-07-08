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Кураньи рассказал, как добирался до Москвы на «Братский кубок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Кевин Кураньи рассказал, как добирался до Москвы на «Братский Кубок» (товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене»).

«Конечно, добраться до Москвы было непросто, пришлось лететь через Стамбул. Но когда «Динамо» просит, для меня нет преград. Когда выходишь на поле, на 90 минут для тебя прекращаются любые дружеские, братские чувства. Для тебя есть только соперник. Игры против московских команд — всегда дерби. Конечно, для меня матчи с ЦСКА были принципиальными. Но до и после матча с ребятами из ЦСКА общение проходило в дружеской обстановке», — приводит слова Кураньи Sport24.

Немец с 2010 по 2015 год выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-kogda-dinamo-prosit-dlya-menya-net-pregrad-kurani-rasskazal-kak-dobiralsya-do-moskvy-na-bratskiy-kubok
Кевин Кураньи
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