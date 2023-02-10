Кураньи сичтает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, выступавший вместе с форвардом Александром Кокориным, поделился мнением о том, стоит ли ждать возвращение игрока «Ариса» в Россию.

«Ждать возвращения Александра в Россию? Да, возможно. Не сейчас, но через пару лет Кокорин может вернуться в Россию», — приводит слова Кураньи Sport24.

31-летний Кокорин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.