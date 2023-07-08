Кураньи: «Следующий сезон для «Динамо» будет намного лучше»

Сегодня, 13:03
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи поделился впечатлениями от приезда в Россию.
— Как вы себя чувствуете в России?
— Очень хорошо. Я очень счастлив быть здесь.
— Что вы думаете о прошедшем сезоне «Динамо»?
— Я думаю, что он прошел не очень хорошо. Считаю, что следующий сезон будет намного лучше.
— Что вы думаете о новом тренере «Динамо»?
— Я думаю, что он проделает хорошую работу. Он знает, как обращаться с молодыми игроками.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России. Летом команду возглавил Марцел Личка.