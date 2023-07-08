Кураньи верит, что «Динамо» сможет попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи высказал мнение о выступлении московского клуба в сезоне-2022/23.

«Последний сезон был сложный для «Динамо». Но у команды хорошие игроки, я верю в успешный сезон. Верю, что «Динамо» может попасть в тройку. Надеюсь, новый тренер поможет вернуть сильное «Динамо», — приводит слова Куриньи Sport24.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В июне московскую команду возглавил Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».

В первом туре нового сезона чемпионата России, который стартует 21 июля, бело-голубые сыграют с «Краснодаром».