0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Кураньи заявил, что мечтает помочь Захаряну перейти в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о работе футбольным агентом.

«С кем я сотрудничаю? Конечно же, с Кокориным. Еще у меня есть мечта — помочь Захаряну в будущем перейти в Европу. Это один из топовых российских игроков, который мне нравится. Останется ли Кокорин в «Арисе»? Пока мы точно не знаем. Саша проделывает отличную работу в «Арисе», клуб любит его. Он топовый игрок команды, но пока у Кокорина контракт с «Фиорентиной». Посмотрим, какое будет решение по окончании сезона», — приводит слова Кураньи Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 15 миллионов евро

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-kurani-o-rabote-agentom-moya-mechta-pomoch-zakharyanu-pereyti-v-yevropu
Александр Кокорин
Арсен Захарян
Кевин Кураньи
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чистяков о кубковой игре в Ульяновске: «Мороз или не мороз — ничего страшного»

Кириченко заявил, что РПЛ движется вниз после отъезда легионеров