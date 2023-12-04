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Сегодня, 15:45

Курбанов хотел бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов высказался о борьбе за лидерство в чемпионате РПЛ, о весенней части сезона, а также заявил, что хотел бы видеть на первом месте по итогам турнира «Краснодар».

«Что касается весны, то многое зависит от того, как команды уйдут на зимний перерыв. От этого будет очень много зависеть. Если какая-то команда очень далеко отпустит лидеров, то ей будет тяжело их достать. Но мы видим, какая борьба, какая плотность. Любая команда может у любой отобрать очки. Поэтому исключать вариант, что кто-то сможет сделать суперчемпионский рывок и поглотить очковый гандикап, я бы не стал. Я вообще приветствую такие истории. Но вообще хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар», очень симпатизирую этой команде. Надеюсь, у них все получится», — приводит слова «Газета.Ru».

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. На втором месте — «Зенит» (33 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/04/21847405.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Шамиль Курбанов
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