Куртеян считает, что Глушенков не является плеймейкером «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Александр Куртеян рассказал, что не считает нападающего Максима Глушенкова плеймейкером петербургской команды.

«Плеймейкер для меня — не «10-й номер», который всех обыгрывает и забивает голы. Плеймейкер — это человек, который ведет игру. Глушенков не из этого разряда. Настоящий плеймейкер «Зенита» — Вендел, который отдал, получил, развернулся. Голевую передачу способен сделать. Видит все поле. Играет по всей центральной оси. Вот это плеймейкер.

Сейчас запутались с этим определением. Стали думать, что плеймейкер — такой игрок, который делает, что хочет и ни за что не отвечает. Когда Валерий Газзаев говорил, что не знает футболиста по фамилии «Плеймейкер», он именно это имел в виду. Про Вендела нельзя сказать, что он ничего не делает. Наоборот, ведет всю игру «Зенита», — цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» перед началом сезона-2024/25. Россиянин забил в трех стартовых матчах за «Зенит» 5 голов, все — с передач бразильского полузащитника Вендела.