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Сегодня, 16:47

Куртеян: «Краснодар» – точно не та команда, которая способна стать чемпионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Краснодар» – точно не та команда, которая способна стать чемпионом. Игра у них так себе. Правда, последние игры «Зенита» тоже не впечатляют и ставят вопросы. По игрокам «Зенит» – всех сильнее, по игре – нет.

У «Зенита» нет никаких проблем ни по качеству игроков, ни про количеству. Исключительно у них в голове проблемы. Они сами себе их создают. Избавятся от этого, станут чемпионами», – цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

После поражения от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» (50) по дополнительным показателям. Но у команды из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. Третье место занимает «Динамо» (47).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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