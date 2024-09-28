Куснирович считает, что «Зенит» показывает самый модный футбол в РПЛ

Председатель наблюдательного совета группы Bosco и болельщик «Динамо» Михаил Куснирович рассказал, какая команда в РПЛ, по его мнению, показывает самый модный футбол.

«Вынужден признать, что «Зенит» довольно актуален. Как «Динамо» соответствовать? Нужно поставить цель и понять, что чемпионство — не для кого-то, а для нас. И состав «Динамо», и условия позволяют. Надо настроить ребят, что они — победители. Подходя к штрафной, нужно оставлять рытвины на поле и вгрызаться в результат зубами. И бить. Не перекладывать ответственность на ближнего», — приводит «РБ Спорт» слова Куснировича.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» набрало 17 баллов и располагается на четвертой позиции.