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Сегодня, 11:48

Куснирович считает, что «Зенит» показывает самый модный футбол в РПЛ

Алина Савинова
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Председатель наблюдательного совета группы Bosco и болельщик «Динамо» Михаил Куснирович рассказал, какая команда в РПЛ, по его мнению, показывает самый модный футбол.

«Вынужден признать, что «Зенит» довольно актуален. Как «Динамо» соответствовать? Нужно поставить цель и понять, что чемпионство — не для кого-то, а для нас. И состав «Динамо», и условия позволяют. Надо настроить ребят, что они — победители. Подходя к штрафной, нужно оставлять рытвины на поле и вгрызаться в результат зубами. И бить. Не перекладывать ответственность на ближнего», — приводит «РБ Спорт» слова Куснировича.

«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» набрало 17 баллов и располагается на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит

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