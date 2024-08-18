Нападающий «Пари НН» Кутателадзе: «Нас всегда критикуют, даже когда мы побеждаем»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды на старте сезона-2024/25.

«Нас всегда критикуют, даже когда мы побеждаем. Как с этим справляться? Никак, нужно продолжать работать. Это футбол, здесь такое бывает. Мы рады, что смогли выправить ситуацию в РПЛ, одержать две победы подряд. Возможная отставка Илича после поражений? Ничего не знаем. Мы, футболисты, должны тренироваться и прогрессировать, а принимает такого рода решения руководство клуба», — сказал Кутателадзе «СЭ».

«Пари НН» после четырех туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Краснодара» 18 августа.