Кутепов допустил, что еще может сыграть за «Торпедо» в этом году

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит его восстановление от мышечной травмы.
29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).
— Известны ли сроки вашего восстановления?
— Пока точно сроков нет, — сказал Кутепов. — Может быть, еще удастся сыграть в этом году.
— Вы в общей группе тренируетесь?
— Нет, пока еще индивидуально.
— Как чувствуете себя?
— Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.
— Первый круг прошел. Как бы вы оценили его для «Торпедо»?
— Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.
— Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате.
— Может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть.
В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.
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