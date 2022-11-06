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Сегодня, 15:41

Кутепов допустил, что еще может сыграть за «Торпедо» в этом году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как проходит его восстановление от мышечной травмы.

29-летний россиянин получил повреждение приводящей мышцы в игре 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0).

— Известны ли сроки вашего восстановления?

— Пока точно сроков нет, — сказал Кутепов. — Может быть, еще удастся сыграть в этом году.

— Вы в общей группе тренируетесь?

— Нет, пока еще индивидуально.

— Как чувствуете себя?

— Ощущаю себя хорошо. Все в порядке. Работаем. Я уже работаю на поле с мячом. Приближаемся в общей группе. Посмотрим по состоянию.

— Первый круг прошел. Как бы вы оценили его для «Торпедо»?

— Пока неудовлетворительно, дальше будем стараться исправить всю эту ситуацию.

— Две победы над ЦСКА в Кубке и чемпионате.

— Может, они придадут уверенности. Станем более уверенной в себе командой и наконец то начнем играть.

В сезоне-2022/23 Кутепов принял участие в 8 матчах «Торпедо» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Илья Кутепов
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ФК Торпедо (Москва)
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