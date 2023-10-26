Кутепов назвал самое памятное воспоминание о «Спартаке»: «Можешь гордиться этим, наслаждаться»

Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» назвал самое памятное воспоминание об игре за красно-белых.

«Провел в «Спартаке» 10 лет?! Даже странно слышать... Самое памятное — Лига чемпионов. Это то, что можно вспоминать в любом возрасте. Не люблю слово «хвастаться», это неправильно. Но ты можешь гордиться этим, наслаждаться, вспоминать эти эмоции! Осознавать, что ты там был, ты это видел, ощущал этот запах. Полный стадион, приезжает «Ливерпуль»... Это просто нереально!» — сказал Кутепов «СЭ».

Кутепов выступал за красно-белых с 2012 по 2022 год. 30-летний защитник стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился 1 голом.

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