Кутепов назвал «Спартак» негодяями, после того как клуб не поздравил Федуна с днем рождения

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что «Спартак» не поздравил экс-владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения в соцсетях. 5 апреля ему исполнилось 67 лет.

— «Спартак» не поздравил Леонида Федуна в соцсетях с днем рождения. Поздравили ли вы?

— Почему они не поздравили, негодяи такие. Что они не поздравили, зачем так делать?

— Вот у нас тоже вопрос.

— У них спросите, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то.

— А вы хорошо поступили?

— А я же не в «Спартаке», ребят. Так что извините.

Кутепов играл за красно-белых с 2012 по 2022 год. В составе московского клуба он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В сезоне-2021/22 защитник выиграл Кубок России.