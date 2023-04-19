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Кутепов назвал «Спартак» негодяями, после того как клуб не поздравил Федуна с днем рождения

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о том, что «Спартак» не поздравил экс-владельца клуба Леонида Федуна с днем рождения в соцсетях. 5 апреля ему исполнилось 67 лет.

— «Спартак» не поздравил Леонида Федуна в соцсетях с днем рождения. Поздравили ли вы?

— Почему они не поздравили, негодяи такие. Что они не поздравили, зачем так делать?

— Вот у нас тоже вопрос.

— У них спросите, почему они поступили так плохо. Нехорошие какие-то.

— А вы хорошо поступили?

— А я же не в «Спартаке», ребят. Так что извините.

Кутепов играл за красно-белых с 2012 по 2022 год. В составе московского клуба он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017. В сезоне-2021/22 защитник выиграл Кубок России.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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