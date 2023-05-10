Кутепов не знает, сможет ли он вернуться в основной состав в текущем сезоне

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» заявил, что не знает, сможет ли вернуться в основной состав в текущем сезоне.

«Не знаю. Сейчас уже не думаю, что это возможно — мой контракт заканчивается летом. Но могу говорить только за себя. У Журавлева и Нетфуллина соглашения действуют дольше, у них еще есть возможность вернуться. Опять же, все зависит от руководства и тренерского штаба. Посмотрим, как эта ситуация разрешится», — сказал Кутепов «СЭ».

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил один мяч.

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