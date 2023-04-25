Кутепов опроверг информацию о том, что Клотет перевел его в «Торпедо-2»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Жозеп Клотет перевел его в дубль.

«Я тренируюсь со второй командой? Нет, это неправду пишут», — сказал Кутепов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Клотет отстранил Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина от тренировок с основной командой.

29-летний Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года на правах свободного агента. Он провел 14 матчей за автозаводцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.