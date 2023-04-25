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Сегодня, 12:29

Кутепов опроверг информацию о том, что Клотет перевел его в «Торпедо-2»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Жозеп Клотет перевел его в дубль.

«Я тренируюсь со второй командой? Нет, это неправду пишут», — сказал Кутепов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Клотет отстранил Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина от тренировок с основной командой.

29-летний Кутепов перешел в «Торпедо» летом 2022 года на правах свободного агента. Он провел 14 матчей за автозаводцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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Источник: Клотет отстранил Кутепова и Нетфуллина от тренировок с основной «Торпедо»

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