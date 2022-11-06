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Сегодня, 15:44

Кутепов о Дзюбе в «Торпедо»: «Думаю, было бы неплохо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в московский клуб.

— Вы общались с Артемом Дзюбой в последнее время?

— Нет, с Дзюбой пока не общался, — сказал Кутепов.

— Пошли слухи, что он может перейти в «Торпедо». Как вы на это смотрите?

— Тут зависит от сторон, как договорятся. Думаю, было бы неплохо.

— Удивлены, что у него не получилось в Турции?

— Пока нет официального подтверждения, мы не можем ничего комментировать по этому поводу. Начнем говорить, а потом окажется, что Дзюба остается.

— Кто нужен «Торпедо» в трансферное окно?

— Не знаю. Вопрос не ко мне, а к руководству. Не могу комментировать такое, это не в моей компетенции. Я делаю свою работу.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкий клуб в августе нынешнего года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.

Артем Дзюба. Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.74
Артем Дзюба
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Торпедо (Москва)
3
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