Кутепов о Дзюбе в «Торпедо»: «Думаю, было бы неплохо»

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в московский клуб.
— Вы общались с Артемом Дзюбой в последнее время?
— Нет, с Дзюбой пока не общался, — сказал Кутепов.
— Пошли слухи, что он может перейти в «Торпедо». Как вы на это смотрите?
— Тут зависит от сторон, как договорятся. Думаю, было бы неплохо.
— Удивлены, что у него не получилось в Турции?
— Пока нет официального подтверждения, мы не можем ничего комментировать по этому поводу. Начнем говорить, а потом окажется, что Дзюба остается.
— Кто нужен «Торпедо» в трансферное окно?
— Не знаю. Вопрос не ко мне, а к руководству. Не могу комментировать такое, это не в моей компетенции. Я делаю свою работу.
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкий клуб в августе нынешнего года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.
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