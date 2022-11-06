Кутепов о Дзюбе в «Торпедо»: «Думаю, было бы неплохо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в московский клуб.

— Вы общались с Артемом Дзюбой в последнее время?

— Нет, с Дзюбой пока не общался, — сказал Кутепов.

— Пошли слухи, что он может перейти в «Торпедо». Как вы на это смотрите?

— Тут зависит от сторон, как договорятся. Думаю, было бы неплохо.

— Удивлены, что у него не получилось в Турции?

— Пока нет официального подтверждения, мы не можем ничего комментировать по этому поводу. Начнем говорить, а потом окажется, что Дзюба остается.

— Кто нужен «Торпедо» в трансферное окно?

— Не знаю. Вопрос не ко мне, а к руководству. Не могу комментировать такое, это не в моей компетенции. Я делаю свою работу.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкий клуб в августе нынешнего года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.