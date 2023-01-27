Кутепов поделился мыслями о возможном возвращении в «Спартак»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал встречу с футболистами «Спартака» в аэропорту перед сборами.

— Перед вылетом в Турцию вы пересеклись со «Спартаком».

— Да, в аэропорту. Пообщались. Хорошие дружеские отношения, ничего такого. Пожелали удачи.

— Назад не звали в «Спартак»?

— Мы это не обсуждали, — сказал Кутепов.

29-летний футболист выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. За московский клуб он провел 93 матча, забив 1 гол. Вместе с красно-белыми он завоевал 4 трофея.