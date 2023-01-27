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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал встречу с футболистами «Спартака» в аэропорту перед сборами.
— Перед вылетом в Турцию вы пересеклись со «Спартаком».
— Да, в аэропорту. Пообщались. Хорошие дружеские отношения, ничего такого. Пожелали удачи.
— Назад не звали в «Спартак»?
— Мы это не обсуждали, — сказал Кутепов.
29-летний футболист выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. За московский клуб он провел 93 матча, забив 1 гол. Вместе с красно-белыми он завоевал 4 трофея.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования