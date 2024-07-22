Кутепов рассказал, что не звал Джикию в «Велес»

Защитник «Велеса» Илья Кутепов поделился мнением о карьере экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Не звали ли Джикию в «Велес»? Думаю, Жора сам выберет, где ему продолжить карьеру. Нет, я с ним не связывался и не звал его в «Велес». Думаю, он найдет себе достойный клуб. Я со «спартачами» практически не общаюсь, тесного контакта нет. Больше занят своими делами и «Велесом». Я немного отстранен от темы «красно-белых», — цитирует Кутепова Metaratings.ru.

Джикия играл за «Спартак» с января 2017 года. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Руководство красно-белых решило не предлагать футболисту новый контракт.