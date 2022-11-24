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24 ноября, 16:45

Кутепов рассказал о важности возвращения в состав «Торпедо» после травмы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» высказался о возвращении в состав команды после травмы приводящей мышцы правого бедра.

— Вам важно было восстановиться до перерыва в российском футболе?

— Да, работал с опережением графика, но под наблюдением медицинского штаба. Хотелось еще поиграть, привести себя в кондиции перед зимним перерывом, чтобы не выпадать надолго из игрового ритма. Для меня как профессионального футболиста это важно.

— С какими мыслями уходите на перерыв в чемпионате?

— На перерыв уходим с неудовлетворительным настроением, потому что идем последними в таблице. Весенняя часть нам предстоит очень сложная, нужно исправлять ситуацию, очень хорошенько потрудиться. Я думаю, все получится — у нас есть силы и все шансы для этого.

Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в&nbsp;2018 году. «Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы
Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
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