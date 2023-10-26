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26 октября, 13:45

Кутепов считает, что Дзюба мог помочь «Торпедо»: «Появился бы свежий порыв»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» предположил, мог ли нападающий Артем Дзюба помочь автозаводцам сохранить прописку в РПЛ.

«Наверное, какой-то свежий порыв появился бы. Он играл на чемпионате мира, забивает столько — вряд ли бы испортил картину. Мы с ним не списывались, Артем общался с Егором Бабуриным. Если Дзюба дает такой результат, значит, может еще. Нормально отношусь к Артему. Пусть продолжает наслаждаться футболом и радовать болельщиков той команды, за которую играет. Уровень чемпионата? Здесь скорее сыграл опыт Артема. Он много забивал и в «Зените». Видимо, ему создали условия, чтобы он мог реализовывать свои моменты на поле, подстроили игру под него. Плюс его запредельный настрой», — сказал Кутепов «СЭ».

Зимой сообщалось, что «Торпедо» может подписать Дзюбу в качестве свободного агента, однако форвард перешел в «Локомотив».

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых сумел отличиться 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Илья Кутепов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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