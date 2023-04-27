Кутепов заявил, что вместе с Нетфуллиным и Журавлевым работает с молодежкой «Торпедо»

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал отстранение от тренировок с основным составом автозаводцев.

«Во вторник вечером я получил официальное письмо от президента «Торпедо» о привлечении к тренировкам молодежной команды. Со вчерашнего дня я, Нетфуллин и Журавлев начали работать с молодежкой. Сегодня команда уехала в Краснодар на игру. Нам не поступало распоряжений тренироваться с «Торпедо-2», поэтому мы работаем индивидуально до того момента, пока не вернется молодежная команда. Сегодня нас удалили из командного чата — это правда. Причины этого решения нам не объясняли», — приводит слова Кутепова Sport24.

Сегодня появилась информация, что Кутепов, а также Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлев были удалены из командного чата «Торпедо».

После 24 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, имея 13 очков в активе.