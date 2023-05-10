Кутепов заявил, что задумывается о будущем после отстранения

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» поделился мыслями о своем будущем.

«Мой контракт может быть пролонгирован на один сезон, если команда сохранит прописку в РПЛ. О своем будущем в сложившейся ситуации я, конечно, задумываюсь. На связи с агентом, работа ведется. Постараемся найти лучший выход из этой ситуации, чтобы ни у кого не осталось обид и претензий друг к другу. Хотя у меня и нет никаких обид на клуб», — сказал Кутепов «СЭ».

29-летний защитник выступает за «Торпедо» с лета 2022 года.

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