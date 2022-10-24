Кутицкий заявил, что не может представить себя в другом московском клубе, но попробовал бы свои силы в Европе

Сегодня, 18:54
Защитник «Динамо» Александр Кутицкий признался, что не хотел бы выступать за другой московский клуб, но согласился бы поиграть в Европе.
— Можешь себя представить в другой московской команде — том же «Спартаке» или ЦСКА?
— Нет.
— То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?
— Загадывать не будем, но на 90% — никогда не перейду.
— Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?
— Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там? — приводит Sport24 слова Кутицкого.
20-летний футболист является воспитанником «Динамо», с 2020 года он выступает за основную команду клуба. В текущем сезоне Кутицкий принял участие в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.