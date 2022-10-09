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Сегодня, 12:08

Кутицкий заявил, что у Йокановича не падает кредит доверия в «Динамо»

Микеле Антонов
Антон Иванов

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему «Динамо» не может выиграть в четырех матчах подряд.

— Почему «Динамо» уже давно не выигрывает?
— У всех бывают черные полосы, в команде все нормально.
— У Йокановича падает кредит доверия?
— Такого нет, это неправда. Все нормально, мы готовы работать дальше и побеждать.
— Как можно объяснить нынешнюю позицию «Динамо» в турнирной таблице?
— У нас было три матча, когда мы вели 2:0, но по итогу теряли очки. Мы не добрали своих очков в важных матчах.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» летом 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент команда Йокановича занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков).

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