Кузен Промеса требует от игрока «Спартака» компенсацию более одного миллиона евро

Двоюродный брат полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, пострадавший в поножовщине, требует с футболиста более 1 млн евро, сообщает AD.

Суд по делу проходит сегодня в Нидерланжах. Промес не присутствует на заседании из-за контрактных обязательств перед «Спартаком».

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.