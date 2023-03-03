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Сегодня, 12:32

Кузен Промеса требует от игрока «Спартака» компенсацию более одного миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Двоюродный брат полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, пострадавший в поножовщине, требует с футболиста более 1 млн евро, сообщает AD.

Суд по делу проходит сегодня в Нидерланжах. Промес не присутствует на заседании из-за контрактных обязательств перед «Спартаком».

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать. Сообщается, что в случае явки футболиста арестуют, что может привести к разрыву контракта игрока со «Спартаком».

Ранее гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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