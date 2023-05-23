Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Кузьмичев допускает вариант приглашения Слуцкого в «Сочи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился мнением о том, где может продолжить тренерскую карьеру Леонид Слуцкий.

«Трудно сказать, какой именно команде Слуцкий бы сейчас пригодился. Надо обратить внимание на команды, которые заходят в РПЛ, они могут рассмотреть вариант со Слуцким», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Также он рассказал, что думает о варианте с назначением Слуцкого в «Сочи».

«Я бы этому не удивился, потому что в этом сезоне руководство клуба быстро меняет тренерский штаб. Насколько я знаю, с Дмитрием Хохловым подписан полноценный контракт, который предполагает работу в следующем сезоне. С учетом того, что у руководителей не хватает терпения, допускаю вариант приглашения Слуцкого в «Сочи», — добавил специалист.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу. Слуцкий также тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

В текущем сезоне «Сочи» идет на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков за 28 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-dopuskayu-variant-priglasheniya-slutskogo-v-sochi-hot-u-hohlova-i-polnotsenny-j-kontrakt/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Леонид Слуцкий
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся»
Долгов считает, что Талалаев наладил игру «Химок» в обороне
«Оренбург» активировал опцию выкупа Оганесяна у «Спартака»
Нападающий «Химок» Долгов не исключил ухода из клуба после вылета из РПЛ
Агент: «Европейские клубы делают запросы по Малкому, но переговоров нет»
Смородская считает, что Талалаев не потянет возвращение «Химок» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Долгов считает, что Талалаев наладил игру «Химок» в обороне

Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся»