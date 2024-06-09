Кузьмичев: «Чемпионат Турции был бы интересен Антону Миранчуку»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» допустил, что полузащитник Антон Миранчук продолжит карьеру за рубежом.

— Ваш прогноз: где окажется Миранчук? Не в «Зените» ли?

— У него еще действует контракт с «Локо» до конца июня. Но с трудом верится, что ситуация как-то изменится. Вообще Антон хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате. Понятно, что в связи со сложившейся международной обстановкой говорить об Италии, Испании, Англии сейчас сложно. Но, например, та же Турция была бы ему интересна. Тем более что ведущие клубы этой страны готовы давать футболистам хорошие условия. Да и чемпионат там довольно серьезный.

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.