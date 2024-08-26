Кузьмичев: «Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдет»

Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков в ближайшее время не покинет команду.

«Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдет. Игрок с шести лет находится в системе «Локомотива» и для него это первый сезон в основе, который, я надеюсь, он проведет полностью, и мы увидим нового лидера команды. И не приходится говорить, что сейчас он рассматривает какие-то более выгодные в финансовом плане предложения», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач.