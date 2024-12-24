Кузьмичев: «Допускаю, что Сильянов находится в списке «Зенита», но переговоров не было»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит».

— А тогда верите, что «Зенит» мог положить глаз на Сильянова?

— В принципе, есть ощущение, что «Зенит» ищет игрока на эту позицию.

— На место правого защитника? Сильянов в «Локо» играет слева.

— В «Локомотиве» Сильянов действует слева, так как выиграл конкуренцию у Тикнизяна. А так — Саша профильный правый защитник. При необходимости может занять место и в центре обороны. Универсальный исполнитель. Думаю, он входит в списки питерцев. При этом, насколько мне известно, пока никаких контактов ни с «Локо», ни с представителями Сильянова у «Зенита» не было.

— Сильянов интереснее в роли правого защитника, чем Караваев и Мантуан?

— Мне кажется, да. Более интересный, более сильный игрок.