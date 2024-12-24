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Сегодня, 13:15

Кузьмичев о Пиняеве: «Он не стал лидером атак «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего москвичей Сергея Пиняева в первой части сезона РПЛ.

— Про Пиняева по ходу этого сезона вы не раз говорили, что Сергею не хватало конкретики. Он не прогрессирует?

— Когда Сергей переходил в «Локо», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем. Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер. В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять.

— Раков почти не играет. Зимой он может уйти в аренду?

— Такой вариант обсуждался с руководством «Локомотива». Оно не горит желанием рассматривать аренду. Решили вернуться к этому вопросу после первого сбора.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

В этом сезоне 20-летний Пиняев забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за «Локомотив».

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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