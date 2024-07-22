Кузьмичев — о Соболеве: «Показывая такую игру, он делает антирекламу себе»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил игру нападающего команды Александра Соболева в 1-м туре РПЛ.

«Даже если принять во внимание, что есть предложение поменять клуб, в любом случае он должен показывать свои лучшие качества и даже в тех играх, которые ему осталось провести за «Спартак», он должен соответствовать приглашению в, условно говоря, другую команду. Показывая такую игру, он делает в первую очередь антирекламу себе, ведь так не бывает, что я вот перейду в другую команду и там начну сразу феерить. Уровень и класс нужно показывать в каждом матче, тем более, если мы говорим, что Соболев — один из лучших нападающих в российском чемпионате», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.