Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Кузьмичев: «У Пиняева высокий процент брака при последнем пасе, ударе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал главную игровую проблему атакующего полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

— Тот факт, что Пиняева заменили на Ракова в перерыве матча РПЛ с махачкалинским «Динамо», и великолепная игра Ракова в кубковой встрече с «Оренбургом» говорят о том, что против ЦСКА в старте выйдет именно Вадим, а не Сергей?

— Трудно залезть в голову к Михал Михалычу (Галактионову. — Прим. «СЭ»). Но мы видим, что сезон у Пиняева складывается не слишком ярко. Да, в первой игре он смог забить, но потом немного ушел в тень. А Раков, наоборот, выходя с лавки, показал, что готов быть игроком старта на позиции левого инсайда. Вполне допускаю, что в предстоящем дерби мы увидим Вадима на поле с первых минут, но последнее слово, конечно, за тренером, который видит ребят в тренировочном процессе. Хотя для меня Раков более разносторонний футболист, чем Пиняев.

— А что не так с Пиняевым? Какая его главная игровая проблема?

— Мне бросается в глаза то, что Сергею в первую очередь нужно повысить качество именно последнего действия — паса, навеса или удара. Вот тут у него довольно высокий процент брака. Если Пиняев сможет эти моменты скорректировать в лучшую сторону, тогда мы вновь заговорим о нем как об игроке действительно высокого уровня. К его рывковой работе, перемещениям вопросов нет. Он все делает правильно. Но вот конкретики в самый важный момент ему недостает.

— Не жалеет ли Салтыков о своем решении перейти в «Локомотив»? Пока шансов ему почти не дают.

— Нужно понимать, что Салтыков попал в новую команду, новый коллектив, который, конечно, по своему уровню явно отличается от «Крыльев». В «Локо» очень высокая конкуренция на позициях инсайдов. Мы же видим, что номинальный крайний защитник — Самошников — выходит сейчас на правом краю атаки. Я бы пока не делал поспешных выводов по Салтыкову. Сезон длинный, шансы ему еще предоставят. Но с учетом того, как сейчас выглядят Вадик Раков и тот же Самошников, новичку придется непросто.

19-летний Пиняев в этом сезоне провел 4 матча в РПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-голкипер «Крыльев» Лобос: «Самара сильно изменилась. Наверное, повлиял чемпионат мира»

Селюк: «Только три российских футболиста оправдали свой трансфер в Европу»