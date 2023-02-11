Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал на тему того, с кем форвард Артем Дзюба будет конкурировать в атаке команды тренера Михаила Галактионова.

— Какова вероятность того, что Дзюба начнет весенние матчи «Локомотива» в стартовом составе? Конкуренция, согласитесь, весьма серьезная. Даже если вынести за скобки Глушенкова, то в центре нападения могут сыграть Изидор, Игнатьев, Камано и 18-летний Раков.

— Молодого Ракова я бы все-таки исключил из этого списка. У Вадика другая профильная позиция. Он лучше смотрится на месте «десятки» или с краю. Камано тоже от безысходности ставили на острие атаки. Он более заточен на игру на фланге.

— Остаются Игнатьев и Изидор.

— Причем не до конца понятно, травмирован ли Изидор или нет. Странная история. Шансы Дзюбы? Все зависит от его физических кондиций. Если он более-менее в порядке, то начнет вторую часть сезона именно Дзюба.

— По футбольным качествам вы его ставите выше Изидора и Игнатьева?

— Да. Вне всякого сомнения. В этой позиции — однозначно!

— Вы думаете, Галактионов будет играть в одного чистого нападающего?

— Мне удалось посмотреть все контрольные игры железнодорожников. Исходя из увиденного, делаю вывод, что Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «СЭ») изберет схему 4-2-3-1.

— Выходит, у Игнатьева будет совсем мало шансов пробиться в основу?

— Да. Если Дзюба будет в форме, Ваня окажется в запасе.

— А в чем тогда Дзюба превосходит Изидора?

— По своим физическим данным Изидор, конечно, смотрится интереснее. Но почему-то ему не хватает того, что требуется от эффективных нападающих. Голов. Он далеко не всегда цепляется за мячи. Дзюба в этом плане гораздо надежнее. Артем и сам будет иметь шансы отличиться, и способен неплохо сыграть в подыгрыше. Да, ему 34 года, но богатый опыт никуда не денешь. Не думаю, что Галактионов станет требовать от него выполнять много черновой работы, опускаться вниз. А для игры в штрафной Артем вполне подойдет железнодорожникам.

— Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что за 13 оставшихся туров РПЛ Дзюба забьет пять мячей. Ваш прогноз?

— Пожалуй, остановлюсь на этой же цифре. Думаю, если Дзюба проведет не меньше десяти матчей, свои пять голов он точно положит. Плюс еще отдаст несколько результативных передач.