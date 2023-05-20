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20 мая, 16:51

Кузьмичев назвал недальновидным решение не возрождать «Спартак-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о «Спартаке-2».

«Решение не возрождать «Спартак-2» абсолютно недальновидное. Была информация об увеличении финансирования, и думал, что из-за этого могут спокойно пустить деньги на содержание второй команды. Если действительно руководство «Спартака» приняло такое решение, то оно неправильное. На неделе была информация, что «Спартак» летом хочет потратить на одного футболиста 15-20 млн евро. Рационально ли так тратить деньги? Мой подход таков, если уже потрачены все ресурсы, то можно точечно потратить деньги. Приоритеты неправильные у «Спартака». Молодые ребята без второй команды не смогут пройти соответствующую, квалифицированную подготовку», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

23 мая 2022 года «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-reshenie-ne-vozrozhdat-spartak-2-absolyutno-nedal-novidnoe-u-kluba-nepravil-no-rasstavleny-prioritety-by-vshij-zamestitel-general-nogo-direktora-spartaka-vladimir-kuz-michev-v-bese/
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