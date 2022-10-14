Кузьмичев назвал правильным решением назначение Нагорных на пост председателя совета директоров «Локо»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров железнодорожников.
14 октября Нагорных стал председателем совета директоров московского клуба.
«Наверное, это единственное правильное решение. Уход Цорна и немецкой бригады было половинчатым решением. А подобная смена — это именно то, что необходимо «Локомотиву», чтобы клуб начал двигаться и восстанавливать свои позиции», — сказал Кузьмичев «СЭ».
13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера команды.
«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.