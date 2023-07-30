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Сегодня, 22:00

Кузьмичев назвал причину высокой результативности Тикнизяна

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил результативность защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

— Что творит Тикнизян? В его активе уже четыре гола на старте сезона. С чем связываете такую результативность флангового защитника?

— Наир все время нацелен на атаку, очень часто оказывается в нужной зоне, выполняет большой объем работы. Постоянно заряжен на голевые действия. Я, если помните, его частенько критиковал.

— Напрасно?

— Почему? Я говорил исключительно о его оборонительных действиях, в чем Наиру нужно прибавлять. Если Тикнизян будет играть надежнее сзади, то это вообще будет защитник топ-уровня.

— Угадал ли сегодня Михаил Галактионов с парой центральных защитников: Погостнов — Кузьмичев?

— Надо понимать, что в распоряжении тренерского штаба находятся молодые центральные защитники. Практически все. Поэтому где-то они и нестабильны. Если бы я делал выбор, то, наверное, использовал бы пару Погостнов — Морозов. Мне кажется, этот дуэт смотрелся бы более надежно.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «До замены Дзюбы «Локо» играл абсолютно посредственно! Сплошные забросы...» Кузьмичев о матче в Воронеже

Владимир Кузьмичев
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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