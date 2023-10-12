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Сегодня, 18:35

Кузьмичев озвучил имя тренера, которого можно было бы назвать лучшим в сентябре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев озвучил имя тренера, которого можно было бы назвать лучшим в сентябре.

«Если брать только результат, то Ивич стал лучшим. Рассматривая результат и игру в комплексе, содержание, зрелищность, я бы отдал предпочтение, награду Игорю Осинькину. «Крылья Советов» играли так, что за ними было интересно смотреть. Мне лично было интереснее смотреть, как играют самарцы, даже с учетом того, что у них подбор футболистов скромнее, чем у «Краснодара», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее стали известны кандидаты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре. В число претендентов вошли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за 4 матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за 4 матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за 4 матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за 4 матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за 4 матча).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-rassmatrivaya-rezul-tat-i-igru-v-komplekse-ya-by-nazval-luchshim-igorya-osin-kina/
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
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