Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:41

Кузьмичев назвал возможным обмен Пиняева на Зиньковского

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность обмена полузащитника красно-белых Антона Зиньковского с доплатой на вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это похоже на правду, потому что это клиенты одного агента, и, соответственно, переход Зиньковского — это возможность перезагрузить карьеру, а обратный переход Пиняева — это более выгодные финансовые условия. Как минимум, этот вариант проговаривается, обсуждается и рассматривается», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. В активе 20-летнего Пиняева шесть забитых мячей и пять результативных передач в 19 играх.

Источник: Metaratings
Антон Зиньковский
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Сегодня
Вчера
Неделя