Кузьмичев назвал возможным обмен Пиняева на Зиньковского

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность обмена полузащитника красно-белых Антона Зиньковского с доплатой на вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Это похоже на правду, потому что это клиенты одного агента, и, соответственно, переход Зиньковского — это возможность перезагрузить карьеру, а обратный переход Пиняева — это более выгодные финансовые условия. Как минимум, этот вариант проговаривается, обсуждается и рассматривается», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. В активе 20-летнего Пиняева шесть забитых мячей и пять результативных передач в 19 играх.