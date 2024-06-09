Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Кузьмичев не понимает, как «Локо» мог упустить Миранчука и Жемалетдинова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» раскритиковал клуб за непродление контрактов с полузащитниками Рифатом Жемалетдиновым и Антоном Миранчуком.

— «Локо» решил не продлевать контракты с Жемалетдиновым и Миранчуком. Понимаете клуб, который не стал выходить за рамки потолка зарплат?

— Нельзя это понять! Во-первых, клуб теряет квалифицированных и сильных игроков. Во-вторых, это свои воспитанники, это история «Локо». Антон и Рифат вообще-то не изъявляли желания куда-то уходить. Считаю, тут надо было подходить индивидуально к вопросу продления контрактов. Понятно, что «Локо» установил правила, потолок. Но все-таки в любом правиле есть исключения. Тут следовало проявить гибкость. В общем, не понимаю, как можно было упустить и Жемалетдинова, и Миранчука. Это активы клуба во всех составляющих. Мне кажется, с имиджевой точки зрения для «Локомотива» это очень неприятная история.

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх. Контракты футболистов с клубом истекают 30 июня 2024 года.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Защитник «Флориды» Куликов впервые сыграет в финале Кубка Стэнли в 33 года
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Российский голкипер Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»
Транспортный порок: россияне смогут досрочно снять с учета проданное авто
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Кузьмичев: «Пиняев вряд ли перейдет в серьезный европейский клуб»
Красич рассказал, что думает о возможном переходе Чалова в европейский клуб
Кузьмичев: «Из-за потолка зарплат в «Локо» Глушенков может сменить команду»
Кузьмичев: «Николич раскрыл Жемалетдинова на позиции «десятки»
Агент Дркушича рассказал, когда станет известно будущее защитника в «Сочи»
Титов объяснил, почему у «Зенита» не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Агент Депая ответил на вопрос о возможном переходе голландца в «Спартак»

Титов объяснил, почему у «Зенита» не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ