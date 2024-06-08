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Сегодня, 19:30

Кузьмичев не считает, что у ЦСКА будет балканский вектор в трансферах после прихода Николича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность появления большого числа балканских футболистов в ЦСКА после назначения главным тренером команды серба Марко Николича.

«Не думаю, что у ЦСКА будет балканский вектор комплектования команды после прихода Николича. ЦСКА всегда отталкивается от своих взглядов. Естественно, там слушают главного тренера, дискутируют с ним, но менеджмент в этом вопросе больше полагается на себя. Так что вряд ли в клубе начнется какой-то крен в эту сторону», — цитирует Кузьмичева Legalbet.

ЦСКА объявил о назначении Николича 4 июня. Он сменил на посту главного тренера армейцев Владимира Федотова. В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в РПЛ и вышел в финал пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Legalbet
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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