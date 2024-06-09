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Сегодня, 12:30

Кузьмичев: «Пиняев вряд ли перейдет в серьезный европейский клуб»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал полузащитника Сергея Пиняева системообразующим футболистом.

— Стоит ли ждать от Сергея Пиняева прорыва в следующем сезоне? Или мы его в свое время перехвалили и на самом деле его игровой потолок не слишком высок?
— Всегда говорил о том, что мы слишком многого ждали от Сергея. Интересный, яркий игрок. В нашем чемпионате он будет котироваться довольно высоко. Но я не могу назвать Пиняева фундаментальным футболистом, который стабильно будет делать разницу. Ему не хватает физиологии, чтобы выйти на другой уровень и уехать в серьезный европейский клуб. Повторюсь, для РПЛ это добротный исполнитель. Но не считаю его системообразующим футболистом.

— Никита Салтыков, который летом присоединится к «Локо», интереснее Пиняева?

— Это футболисты примерно одного уровня. Возможно, Салтыков играет чуть разнообразнее. Он интересно смотрится и на позиции «десятки» или второго нападающего. А Пиняев ярко выраженный крайний хавбек.

Пиняев в прошедшем сезоне-2023/24 провел 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В чемпионате России «Локомотив» занял четвертое место.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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