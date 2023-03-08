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Кузьмичев не согласился с Шишкиным, который не видит смысла в возрождении второй команды «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев отреагировал на слова экс-футболиста красно-белых Романа Шишкина о том, что московскому клубу не нужна вторая команда.

«Категорически не согласен. Все зависит о того, кто руководит второй командой, насколько тренерский штаб профессиональный. Когда Бушманов работал, сколько ребят появлялось в РПЛ. То же самое — «Казанка». Все-таки этот шаг, когда молодые игроки играют с ровесниками, а потом начинают играть против мужиков, — это важный этап. И это им помогает», — приводит Metaratings.ru слова функционера.

23 мая 2022 года вторая команда «Спартака» была расформирована. В августе того же года появилась информация о возможном возрождении «Спартака-2».

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-ne-soglasilsya-s-shishkinym-kotoryi-ne-vidit-smysla-vo-vtoroi-komande-spartaka-233794/
Владимир Кузьмичев
Роман Шишкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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