Кузьмичев: «Николич раскрыл Жемалетдинова на позиции «десятки»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что не удивится переходу полузащитника Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

— Жемалетдинов и ЦСКА? Верите в этот вариант?

— Насколько я знаю, переговоров между ЦСКА и Жемалетдиновым не было. А эта информация, думаю, появилась из-за того, что именно Марко Николич открыл Рифата на позиции «десятки» и практически всегда его использовал на этом месте. Кстати, Антон Миранчук у сербского специалиста больше действовал на краю.

При этом нужно учитывать, что ЦСКА — клуб, который внимательно прислушивается к пожеланиям тренера, но последнее слово оставляет за собой. Тут надо понимать, нравится или не нравится Жемалетдинов спортивному блоку армейцев.

— Значит, вы не удивитесь, если Жемалетдинов вновь воссоединится с Николичем?

— Логика в этом переходе есть. Лучшие годы своей карьеры Рифат провел при Марко. Ну и почему бы ЦСКА не усилиться квалифицированным полузащитником, тем более свободным агентом?

В прошедшем 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.