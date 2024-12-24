Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Кузьмичев: «Не верится, что «Севилья» заплатит за Тикнизяна 7 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Севилью».

— Поговорим о трансферных новостях, связанных с «Локомотивом». Насколько реален переход Тикнизяна в «Севилью»?

— Точных данных у меня нет. А по ощущениям... Эта история тянется еще с прошлого года, сезона. И вот тогда переход был ближе к реальности.

— Почему?

— Наир постоянно выходил на поле. У него была хорошая статистика. В первой части этого сезона Тикнизян уже играл не так часто и не смог себя показать в лучшем виде. Европейские клубы тщательно подходят к таким вещам, внимательно наблюдают за потенциальными новичками на дистанции. Если «Севилья» и примет решение в пользу игрока «Локо», то постарается по максимуму сбить на него цену. А это уже, как понимаете, не в интересах «Локомотива».

— То есть вы не верите, что «Севилья» выложит за Тикнизяна 6-7 миллионов евро, о чем пишут СМИ?

— Маловероятно.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Кузьмичев: «Локо» не может потратить 10-15 миллионов на нападающего»
Представитель Батракова: «Вероятность, что продлим контракт с «Локо», очень высокая»
Кузьмичев: «Локо» нужна «десятка» — конкурент Батракову»
«Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»
В «Динамо» опровергли скорый переход Глебова в клуб
Алдонин: «Уход Роши станет потерей для ЦСКА, но даст возможность Лукину проявить себя»
Сегодня
Вчера
Неделя