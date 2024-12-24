Кузьмичев: «Не верится, что «Севилья» заплатит за Тикнизяна 7 миллионов»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Севилью».

— Поговорим о трансферных новостях, связанных с «Локомотивом». Насколько реален переход Тикнизяна в «Севилью»?

— Точных данных у меня нет. А по ощущениям... Эта история тянется еще с прошлого года, сезона. И вот тогда переход был ближе к реальности.

— Почему?

— Наир постоянно выходил на поле. У него была хорошая статистика. В первой части этого сезона Тикнизян уже играл не так часто и не смог себя показать в лучшем виде. Европейские клубы тщательно подходят к таким вещам, внимательно наблюдают за потенциальными новичками на дистанции. Если «Севилья» и примет решение в пользу игрока «Локо», то постарается по максимуму сбить на него цену. А это уже, как понимаете, не в интересах «Локомотива».

— То есть вы не верите, что «Севилья» выложит за Тикнизяна 6-7 миллионов евро, о чем пишут СМИ?

— Маловероятно.